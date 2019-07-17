В США рассмотрят вопрос об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США проведёт первое голосование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа, сообщает Politico.

Для этого конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин использовал процедурный механизм, требующий действий в течение двух дней. Предметом голосования станет вопрос о том, следует ли немедленно рассмотреть предложение об импичменте главы государства. Издание отмечает, что оно вряд ли будет успешным.

— Нам пора послать президенту чёткий сигнал о том, что он не выше закона, — заявил Грин, комментируя слова Трампа, сказанные в адрес представительниц Демпартии, являющихся выходцами из других стран.

Напомним, недавно Трамп посоветовал им уехать обратно "в свои страны" и помочь в восстановлении "полностью разрушенных и заполненных преступностью мест". После этого в Конгресс США был внесён проект резолюции с осуждением президента страны за его слова, которые сочли расистскими.