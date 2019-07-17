В Чехии 15 детей пострадали после обрушении террасы отеля

Дощатый пол под пражскими школьниками не выдержал нагрузки, в результате чего и произошло ЧП.

Пятнадцать детей пострадали в результате падения с террасы в одной из гостиниц Чехии. Об этом журналистам сообщила представитель полиции Яромира Новакова.

Согласно предварительным данным, инцидент приключился на юге республики в районе города Страконице. Несчастный случай произошёл, когда приехавшие на летние каникулы пражские школьники находились на террасе гостиницы и рассматривали экспонаты выставки музыкальных инструментов. Дощатый пол не выдержал нагрузки и проломился под детьми.

— Высота падения 15 несовершеннолетних детей составила около трёх метров, — добавила Новакова.

Бригады скорой помощи доставили пострадавших в больницы городов Страконице и Ческе-Будеёвице, административного центра Южночешского края. К счастью, ни у одного из школьников не нашли серьёзных повреждений.

Ранее Лайф писал, что в Канаде на вечеринке при падении с веранды пострадало 18 человек.