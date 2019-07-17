Пентагон заподозрили в использовании клещей как биологического оружия

Каждый год в Штатах фиксируется более 30 тысяч случаев заболевания болезнью Лайма.

Палата представителей США потребовала от Пентагона провести расследование экспериментов с клещами, которые могли проводиться Министерством обороны в рамках разработки биологического оружия. Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе нижняя палата Конгресса приняла поправку, которая предполагает проверку обстоятельств экспериментов с клещами, проходивших с 1950 по 1975 год. Планируется установить, были ли клещи специально или случайно выпущены наружу и повлияло ли это на распространение боррелиоза (болезни Лайма).

Эксперименты по превращению клещей в биологическое оружие проводились на базе Форт-Детрик (штат Мэриленд) и на острове Плам в Нью-Йорке. В США ежегодно насчитывается более 30 тысяч регистрации заболеваний боррелиозом.

В мае этого года в свет вышла книга учёного Криса Ньюби, страдающего болезнью Лайма. В ней приводится мнение Вилли Бургдорфера, первооткрывателя возбудителя боррелиоза, который считал, что эпидемия этой болезни может быть результатом неудачного военного эксперимента.

Ранее сообщалось, что более 2,7 млн россиян привились против клещевого энцефалита с начала года.