Водителей призвали притормаживать перед переходами из-за дождя в Москве

1612

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей притормаживать перед пешеходными переходами из-за сильного дождя и ветра. Об этом сообщается на странице организации в "Твиттере".

Никогда такого не было и вот опять — гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны! — говорится в сообщении.

Также в ЦОДД внимание водителей обратили на необходимость держать дистанцию, поскольку видимость на дорогах в период дождя ухудшается, а тормозной путь становится длиннее.

Как сообщалось ранее, на Москву обрушился тропический ливень. Синоптики прогнозируют непогоду в столице до конца рабочей недели.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×