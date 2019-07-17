Водителей призвали притормаживать перед переходами из-за дождя в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей притормаживать перед пешеходными переходами из-за сильного дождя и ветра. Об этом сообщается на странице организации в "Твиттере".

Никогда такого не было и вот опять - гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно.



Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами - в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее pic.twitter.com/5k2RAaLJgB — ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.

— Никогда такого не было и вот опять — гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны! — говорится в сообщении.

Также в ЦОДД внимание водителей обратили на необходимость держать дистанцию, поскольку видимость на дорогах в период дождя ухудшается, а тормозной путь становится длиннее.

Как сообщалось ранее, на Москву обрушился тропический ливень. Синоптики прогнозируют непогоду в столице до конца рабочей недели.