Двух росгвардейцев задержали по подозрению в подбрасывании наркотиков подростку

Более того, служители закона требовали у школьника взятку в 300 тысяч рублей за избежание ответственности.

В Санкт-Петербурге задержали двоих сотрудников Росгвардии по подозрению в подкидывании школьнику 2003 года рождения наркотических веществ и последующем вымогательстве. Видео задержания опубликовано в телеграм-канале Life Shot.

Сообщается, что росгвардейцы требовали от школьника 300 тысяч рублей за избежание ответственности. Но подросток обратился в полицию, сотрудники которой задержали злоумышленников при передаче взятки.

Информацию о том, что это были сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, Лайфу подтвердили в пресс-службе ведомства. Сейчас следствие устанавливает их вину.