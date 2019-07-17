Птица помешала бизнес-джету приземлиться в Пулково с первой попытки

Борт, будучи уже на полосе, был вынужден снова набрать высоту и взлететь. На этот раз всё прошло успешно, никто не пострадал.

Частный борт Cessna 680A, прилетевший из Парижа в Санкт-Петербург, не смог приземлиться с первой попытки из-за птицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы". Пилоты заметили птицу на взлётно-посадочной полосе, поэтому было принято решение уйти на второй круг.

Согласно данным сайта Flightradar24, борт, будучи уже на полосе, внезапно набрал высоту и взлетел.

Кому принадлежал бизнес-джет, пока не известно.