Птица помешала бизнес-джету приземлиться в Пулково с первой попытки

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Фото © Flickr / Anna Zvereva

Борт, будучи уже на полосе, был вынужден снова набрать высоту и взлететь. На этот раз всё прошло успешно, никто не пострадал.

Частный борт Cessna 680A, прилетевший из Парижа в Санкт-Петербург, не смог приземлиться с первой попытки из-за птицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы". Пилоты заметили птицу на взлётно-посадочной полосе, поэтому было принято решение уйти на второй круг.

Согласно данным сайта Flightradar24, борт, будучи уже на полосе, внезапно набрал высоту и взлетел.

Кому принадлежал бизнес-джет, пока не известно.

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