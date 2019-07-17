В Гидрометцентре назвали причину водяных смерчей над Чёрным морем

Накануне один из них высотой в несколько сотен метров подошёл очень близко к берегу.

Небольшой циклон, который днём 16 июля вышел на Черноморское побережье Сочи, встретил по пути горную цепь и стал причиной смерчей. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

— Помимо осадков местами местные жители и туристы наблюдали такое явление, как водяные смерчи. Один из них даже вышел на побережье и принёс немало вреда, — отметили синоптики.

Сильным порывом ветра была сорвана крыша одного из пляжных кафе — её отбросило на железнодорожные пути. Информации о пострадавших в результате разгула стихии не поступало.

Как сообщал Лайф, 16 июля в Сочи порывы ветра достигали 22 метров в секунду, жители и гости города сняли на видео близко подошедший к берегу смерч.