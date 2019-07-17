Захарова назвала придумками сообщения об обсуждении с Токио передачи Курил

Она отметила, что японская сторона не в первый раз "нарушает конструктивную атмосферу".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала придумками сообщения о том, что на переговорах Москвы и Токио поднимался вопрос о передаче Японии двух островов Южных Курил.

— Мы ведём с японской стороной переговоры о выработке мирного договора на соответствующей платформе. Всё остальное является придумкой, художественным пересказом. Того, чего нет, я подтвердить не могу, — заявила представитель внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Захарова отметила, что стороны договорились не спекулировать на теме. По её словам, именно Япония всегда настаивала на предельно уважительной работе на уровне экспертов, "без подключения мегафонной дипломатии".

Она обратила внимание на то, что Токио не в первый раз нарушает конструктивную атмосферу, в частности вбросами в местные СМИ.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что РФ отказалась обсуждать возможность передачи Японии двух из четырёх островов Южных Курил.