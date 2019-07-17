Захарова назвала старомодными заявления Аргентины о "российском вмешательстве"

Представитель МИД РФ отметила, что Москва и Буэнос-Айрес взаимно заинтересованы в укреплении сотрудничества.

Попытки аргентинских парламентариев обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы являются "прошлогодним трендом". Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции в среду.

Дипломат подчеркнула, что в министерстве обратили внимание на недавнее заявление одного из членов парламента Аргентины, который предпринял попытку обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности в президентские выборы, якобы путём поддержки оппозиционного кандидата.

— Господа, всё это старомодно, хотела бы я сказать в том числе отдельным политикам в Аргентине. Это прошлогодние тренды. Сейчас мода на взаимодействие с Россией, — отметила она.

Также в МИД РФ отметили "здравую реакцию" остальных членов парламента, которые посчитали данное высказывание "абсурдом" и подчеркнули, что Россия видит в Аргентине стратегического партнёра. При этом отношения между Москвой и Буэнос-Айресом носят долгосрочный характер, а "развитие добрых и конструктивных связей отвечает интересам ведущих политических сил и самых широких слоёв аргентинского общества".

Напомним, ранее американские спецслужбы обвинили Москву во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Для расследования так называемого российского дела был выбран бывший руководитель Федерального бюро расследований Роберт Мюллер. В апреле этого года Минюст США опубликовал его отредактированный доклад. В итоге спецпрокурор подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.