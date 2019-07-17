В правительстве показали, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина

Карта сроком действия в десять лет с возможностью бесконтактного чтения будет содержать чип.

Вице-премьер Максим Акимов после совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева о внедрении электронных удостоверений личности показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

По словам Акимова, жителям России будут выдавать карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения размером с обычную банковскую карту. Они заменят привычные внутренние бумажные паспорта.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что во многих странах электронный паспорт уже стал обычным явлением. Глава правительства отметил, что замена документов будет происходить поэтапно. Как ожидается, в полной мере использовать электронные паспорта россияне смогут к 2024 году.