Умер один из режиссёров фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров

Прощание с артистом состоится в пятницу, 19 июля, в храме Петра и Павла в Лефортове.

Актёр и режиссёр Юрий Прохоров скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

В 1967 году Прохоров окончил актёрское отделение Горьковского театрального училища, после чего поступил в труппу Севастопольского драматического театра.

В качестве второго режиссёра Прохоров работал на таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Расстанемся, пока хорошие", "Что сказал покойник".

Прощание с артистом состоится 19 июля в 11:00 в храме Петра и Павла в Лефортове в Москве.

Ранее Лайф сообщал, что известного композитора нашли мёртвым в московской квартире.