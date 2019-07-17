Умер один из режиссёров фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров

Актёр и режиссёр Юрий Прохоров скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
В 1967 году Прохоров окончил актёрское отделение Горьковского театрального училища, после чего поступил в труппу Севастопольского драматического театра.
В качестве второго режиссёра Прохоров работал на таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Расстанемся, пока хорошие", "Что сказал покойник".
Прощание с артистом состоится 19 июля в 11:00 в храме Петра и Павла в Лефортове в Москве.
Ранее Лайф сообщал, что известного композитора нашли мёртвым в московской квартире.
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