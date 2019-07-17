Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 50 человек

У большинства из них диагностирован сальмонеллёз, многие обратились за помощью не сразу.

В Москве число отравившихся после употребления еды под брендом Healthy food из вендинговых аппаратов возросло до 51 человека, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что все заболевшие — взрослые люди, у большинства из которых диагностирован сальмонеллёз. Госпитализировано 26 человек, при этом шесть человек из числа попавших в больницы ранее были выписаны с улучшением состояния.

Специалисты Роспотребнадзора уже выявили в цехе по производству продукции многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В результате было закрыто 22 вендинговых автомата и опечатано два кафе, в которых реализуется продукция Healthy food.

Кроме того, из оборота было изъято около трёх тонн обезличенного сырья и готовой продукции, а помещения производственных цехов — опечатаны.