В Астрахани возбудили более 40 уголовных дел после проверки сферы строительства

До сих пор не расселены 26 многоквартирных домов, признанных аварийными ещё три года назад.

В Астрахани после проверки строительной сферы возбудили 43 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В следственные органы доставлены 22 подозреваемых, среди которых заместители глав муниципалитетов региона, исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ области, первый заместитель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, замминистра экономического развития, а также заместитель главы регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела. Ранее сообщалось о высоком износе жилищного фонда Астраханской области. Более 80% домов в регионе старше 30 лет. Более 90% из них требуется капремонт, а 300 зданий признаны аварийными. Кроме того, до сих пор не расселены 26 домов, признанных непригодными к проживанию ещё три года назад.