Трамп отреагировал на арест организатора теракта в Мумбаи

Жертвами боевиков стали 166 мирных жителей и сотрудников полиции. От 300 до более чем 600 человек получили ранения.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест Хафиза Саида — предполагаемого организатора террористических актов в индийском городе Мумбаи одиннадцатилетней давности.

— После десяти лет поисков так называемый вдохновитель террористических атак в Мумбаи был арестован в Пакистане. За последние два года было оказано большое давление, чтобы найти его! — написал Трамп в своём официальном аккаунте в Twitter.

В среду, 17 июля, представители отдела по борьбе с терроризмом Пакистана задержали Хафиза Саида — основателя и лидера террористической организации "Джамаат-уд-Дава", политического крыла базирующейся в Пакистане группировки "Лашкар-и-Таиба"*. В Индии именно эту группировку считают виновной в подготовке теракта в Мумбаи в 2008 году.

Напомним, что атака на Мумбаи — это серия терактов, совершённых в крупнейшем индийском городе Мумбаи с 26 по 29 ноября 2008 года. Десять террористов прибыли по морю из пакистанского порта Карачи и осуществили нападение силами нескольких мобильных групп. Одна группа открыла стрельбу из автоматов в здании вокзала Виктории, две другие захватили заложников в гостиницах "Тадж-Махал" и "Оберой", четвёртая атаковала полицейский участок. Всего было зафиксировано семь нападений, в том числе на кафе, больницу и Еврейский центр. Жертвами боевиков стали 166 мирных жителей и сотрудников полиции. От 300 до более чем 600 человек получили ранения.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.