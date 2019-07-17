Мэр Вилюйска извинился за скандал на съёмке, перепутав ФИО директора телеканала

Градоначальник заверил, что "нашёл общий язык" с руководством национальной вещательной компании.

Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев извинился перед гендиректором НВК "Саха" Олегом Марковым за инцидент с сотрудниками телеканала "Якутия 24". Об этом градоначальник рассказал в беседе с журналистами.

— Я как бы хочу сказать "извините" перед директором Олегом Марковичем (вероятнее всего, Афанасьев имел в виду Олега Олеговича Маркова, гендиректора НВК "Саха". — Прим. ред.) и коллективом. Я не думал, что это его сотрудники, они мне не представились, поэтому… — сказал он.

Градоначальник добавил, что лично позвонил Маркову после обеда, принёс свои извинения и "нашёл общий язык".

— А так мы с Олегом Марковичем (Олег Олегович Марков. — Прим. ред.) сегодня поговорили, с директором НВК "Саха", и мы, как бы сказать, нашли общий язык, — заметил Афанасьев. — Ещё такого не бывало с их стороны, мы хорошо с ними работаем.

Напомним, 16 июля журналистов телеканала "Якутия 24" доставили в отдел полиции для разбирательств из-за съёмки в Администрации города Вилюйска без соответствующего разрешения. Такое заявление поступило именно от мэра Нюргустана Афанасьева.

По его словам, молодые люди не показали журналистское удостоверение и сами спровоцировали конфликт. Но глава Союза журналистов Якутии назвала нонсенсом поведение мэра Вилюйска. Она отметила, что градоначальник нарушил права журналиста на доступ к общественно значимой информации.

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