На предприятии под Самарой отравилось почти 70 мигрантов

Руководство обязалось возместить все расходы на лечение пострадавших граждан Узбекистана.

В Самарской области с признаками отравления госпитализировано 68 граждан Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

ЧП произошло на предприятии "Кошелевский посад", которое выпускает фруктовые и овощные концентрированные соки. Причины отравления пока не известны, проводится проверка. Работники госпитализированы в состоянии лёгкой и средней степени тяжести. А возместить все расходы, связанные с лечением, взялся работодатель.

Ранее Лайф сообщал, что почти 30 человек отравились едой из автоматов в Москве, у семнадцати из них — сальмонеллёз.