Сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа пассажиров — видео

Их добычей становились денежные средства, ювелирные изделия, мобильные телефоны, фото- и видеоаппаратура.

В Волгоградской области задержали девять человек, подозреваемых в хищении ценных вещей из багажа пассажиров международного аэропорта Гумрак, среди них восемь сотрудников воздушной гавани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в полицию поступили заявления от трёх граждан о пропаже личного имущества в аэропорту Волгограда. По данным фактам было возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба.

Правоохранители установили, что в период с августа 2018 года по настоящее время восемь работников авиапредприятия похищали ювелирные изделия, денежные средства и дорогостоящую технику из багажа пассажиров.

— Хищения совершались в грузовом отсеке воздушного судна как по вылете, так и по прилёте самолётов. В дальнейшем знакомая одного из задержанных сбывала похищенные вещи на территории Волгоградской области, — пояснила Волк.

Во время обысков в служебном помещении и по местам проживания подозреваемых были найдены и изъяты ювелирные изделия, фото- и видеоаппаратура, мобильные телефоны и денежные средства в различной валюте. Также полицейские обнаружили тайники, в которые работники аэропорта на время складывали похищенные вещи.

По предварительным оценкам, ущерб от действий злоумышленников превысил 500 тысяч рублей. Двое фигурантов дела находятся под стражей, один — под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде. Всех их между тем проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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