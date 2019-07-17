Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

По словам политика, иностранные партнёры пугали его этим разговором, однако он поступил по-своему.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что некие "партнёры" Незалежной советовали ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа. Такие откровения прозвучали в видеоролике, опубликованном на ютуб-канале Зеленского.

— Все пугали меня этим разговором. Все, скажем так, партнёры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Но я решил позвонить, потому что это вопрос прежде всего наших граждан, — заявил политик.

Зеленский добавил, что Украина благодарит своих партнёров за совет, но при этом считает, что страна обязана "иметь своё мнение".

Как уже сообщал Лайф, 11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Главы государств договорились продолжать контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц.