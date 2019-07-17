Беглов рассказал об открытии общественного пространства у Ивановского карьера

Более пяти тысяч деревьев, около 600 лиственных деревьев и 82 хвойных украсят территорию.

Общественное пространство на территории десяти гектаров у Ивановского карьера откроется в сентябре. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с журналистами после осмотра территории.

— Был заброшенный карьер, сегодня ведут масштабные работы. Это наша программа. Не только украшать город в центре, но и в других районах должны быть свои общественные пространства, — приводит слова Беглова ТАСС.

Работы у Ивановского карьера ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Территория здесь будет обустроена с учётом мнений и пожеланий местных жителей. Вдоль территории Белевского проспекта будут проложены беговая и велосипедная дорожки. Также гостей ждёт скейт-парк и крытый амфитеатр. Не остался без внимания и экологический вопрос: в пространстве планируется высадить пять тысяч кустарников, 578 лиственных деревьев и 82 хвойных.

Ивановский карьер, располагающийся между Белевским проспектом и улицей Седова, является крупнейшим водоёмом Невского района Санкт-Петербурга.

Ранее Беглов пригрозил организаторам незаконных свалок уголовной ответственностью.