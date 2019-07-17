Анфиса Чехова объяснила разрыв Шейк и Купера тем, что "Брэдли не любит женщин"

По мнению знаменитости, российская модель могла встречаться с американским актёром по контракту.

Телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала громкое расставание российской модели Ирины Шейк и американского актёра Брэдли Купера. В частности, знаменитость рассказала Пятому каналу, что думает о ситуации с критикой Леди Гаги российскими подписчиками в "Инстаграме".

Чехова отметила, что со смехом читала сообщения, которые россиянки оставляли в аккаунте американской певицы после слухов о её романе с Купером. При этом телеведущая отметила, что если бы Леди Гага знала русский язык, то "сама повеселилась бы" над комментариями.

Кроме того, Чехова подчеркнула, что российские пользователи могли неправильно интерпретировать расставание звёздной пары.

— Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк по контракту то с одним, то с другим существует, — отметила она, добавив, что в таком случае стоит писать гневные сообщения "какому-нибудь Рики Мартину".

В заключение телеведущая подчеркнула, что русские, как никто другой, умеют посмеяться и поддержать. И на месте Ирины Шейк она "поблагодарила бы поклонников за такую любовь и заботу".

Напомним, что в начале июня Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с Брэдли Купером, после чего пара официально рассталась. В свою очередь, Леди Гага также осталась одна — ещё зимой певица и её агент Кристиан Карино расторгли помолвку.

После этого в СМИ появилась информация, что певица переехала к Куперу домой, выбросила все вещи Шейк и в ближайшее время собирается обновить интерьер, заменив старую мебель новой. Российские пользователи Сети бурно отреагировали на эту новость и начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунте Леди Гаги.