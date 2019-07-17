Лобода объявила в розыск фаната, который лёжа отплясывал на её концерте — видео

Певица Светлана Лобода объявила в розыск поклонника, который лёжа отплясывал на её концерте в Нижнем Новгороде.
— Выходите на связь, молодой человек. Хочу познакомиться с вами поближе, — написала звезда в посте в "Инстаграме".
Публикацию стали комментировать другие фанаты артистки.
— Мы его видели, это просто что-то было. И заметили, что он знает весь ваш репертуар, — написала пользователь zharkovalelechka.
Другие подписчики певицы предположили, что молодой человек слишком буквально воспринял слова из песни "К чёрту любовь", в которой Лобода поёт: "Раздевайся, ложись, раз пришёл!"
Ранее Лайф сообщал, что Светлана Лобода устроила откровенные танцы в отеле, заставив волноваться даже Александра Буйнова.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram