Контактная группа согласовала процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50"

Украинская сторона запросила шесть недель для окончательной подготовки к этому процессу.

На встрече гуманитарной подгруппы в Минске представители Донецкой Народной Республики (ДНР) согласовали с украинской стороной новый формат обмена пленными. Об этом Донецкому агентству новостей сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

— На сегодняшнем заседании мы выступили с предложением произвести в кратчайшие сроки обмен по формуле "всех установленных на всех установленных", — отметила она.

Таким образом, обмену будет подлежать 101 человек, который удерживается на территории Украины, и 50 пленных, пребывающих на территории ДНР.

В результате переговоров также была достигнута договорённость о предоставлении времени для "процессуальной очистки". Для её реализации ДНР потребуется порядка месяца, украинская сторона запросила около шести недель.

Ранее в Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе.