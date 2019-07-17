Тела троих детей нашли в сгоревшем доме в Орловской области

В доме проживала многодетная семья. Где находились родители в момент пожара — неизвестно.

В городе Дмитровске Орловской области в ходе разбора завалов сгоревшего частного дома обнаружены тела троих малолетних детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

— При разборе завалов в Дмитровске обнаружены тела троих детей до пяти лет. Ещё двоих нашли живыми, — говорится в сообщении.

Погибшим было от одного года до четырёх лет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Отмечается, что в доме проживала многодетная семья. Местонахождение родителей в момент пожара устанавливается, как и причины трагедии.

Ранее Лайф сообщал, что трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в Подмосковье.