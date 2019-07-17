В Чёрном море перевернулся катер, буксировавший "банан" с пассажирами

В Чёрном море недалеко от Ялты перевернулся катер, буксировавший надувной "банан" с девятью пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.
Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, все пассажиры были в спасательных жилетах. Происшествие случилось в 250 метрах от берега, в районе пляжа "Ялта Интурист".
Правоохранители выясняют, была ли у судоводителя лицензия на оказание платных услуг по перевозке пассажиров.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 13 человек с севшего на мель катера в Приморье.
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