В Чёрном море перевернулся катер, буксировавший "банан" с пассажирами

В правоохранительных органах устанавливают, была ли у судоводителя лицензия на оказание платных услуг.

В Чёрном море недалеко от Ялты перевернулся катер, буксировавший надувной "банан" с девятью пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал, все пассажиры были в спасательных жилетах. Происшествие случилось в 250 метрах от берега, в районе пляжа "Ялта Интурист".

Правоохранители выясняют, была ли у судоводителя лицензия на оказание платных услуг по перевозке пассажиров.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 13 человек с севшего на мель катера в Приморье.