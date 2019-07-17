В Эрмитаже призвали остерегаться клонов сайта музея

Государственный Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея в связи с увеличением числа попыток создания поддельных веб-страниц мошенниками. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Сотрудники Эрмитажа настоятельно рекомендуют посетителям покупать билеты исключительно на сайте www.hermitagemuseum.org. Отмечается, что сайты клонов могут отличаться другим написанием или другим доменным именем.

Посетителей призывают к осторожности и просят быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов.

Ранее Лайф рассказывал, как распознать уловки и обман, когда предлагают билеты по "более выгодным" ценам и на "лучшие" места.