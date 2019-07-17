СБУ задержала человека, якобы причастного к транспортировке сбившего МН17 "Бука"

Служба безопасности Украины заявила о задержании человека, якобы причастного к перевозке на автотягаче зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, как утверждает украинская сторона, в июле 2014 года был сбит Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".

В ходе брифинга замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков продемонстрировал видео, на котором, по утверждению ведомства, показана перевозка по Донецку ЗРК "Бук".

— Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер, — цитирует агентство "Украинские новости" слова Маякова.

По утверждению замглавы ГСУ СБУ, спустя три года украинской стороне удалось задержать мужчину и сейчас он отбывает наказание. Как уточнила руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская, мужчина, якобы принимавший участие в транспортировке "Бука", был осуждён украинским судом в 2017 году.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа "боинга", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, которая была вывезена на Украину в 1986 году.