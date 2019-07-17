За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

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В Москве с вечера 16 июля выпало около четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолия Цыганкова.

Вчера выпало 10,4 мм осадков, за ночь — ещё около 4, сегодня к 16:00 — около 6 мм, — сказал метеоролог.

При этом месячная июльская норма составляет 94 миллиметра. Сегодня, 17 июля, Лайф вёл прямую трансляцию тропического ливня.

Ранее стало известно, когда в Московский регион вернётся лето.

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