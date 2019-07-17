Наследница Диснея сходила в "Диснейленд" и возмутилась разницей в зарплатах

В прошлом году глава компании заработал около 66 миллионов рублей, в то время как средняя зарплата сотрудника — 44 тысячи.

Внучатая племянница Уолта Диснея Эбигейл посетила парк развлечений "Диснейленд" и ужаснулась разнице в зарплатах сотрудников. Об этом сообщает CNN.

Наследница легендарного мультипликатора считает, что компания недостаточно уважает своих работников. По её словам, "сотрудники вынуждены искать еду в мусоре у других людей". Дисней раскритиковала главу компании Роберта Айгера, сказав, что "тот — такой же работник, как и остальные".

В прошлом году Айгер заработал около 66 миллионов долларов, в то время как средняя зарплата сотрудника составила примерно 44 тысячи долларов.