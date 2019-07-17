Мадуро может посетить Россию в этом году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может посетить в этом году Россию. Об этом журналистам заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

По его словам, для Каракаса Москва является очень важным партнёром, а делегации двух государств будут посещать страны с визитами.

— И в какой-то момент, я уверен, в этом году президент Мадуро поедет в Москву и подпишет новые соглашения с российским правительством и организациями, — добавил Арреаса.

Кроме того, министр отметил, что России и Венесуэле необходимо всегда поддерживать контакты на всех дипломатических уровнях. Также Арреаса заявил, что Каракас предоставляет Москве актуальные данные о происходящем в стране.