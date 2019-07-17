Арестован глава ГИБДД Новгородской области

Глава Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Владимир Лонский арестован по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщил источник Лайфа.
По версии следствия, в мае 2019 года по просьбе знакомого о помощи в доставке асфальтной крошки для строительства гаража он получил сведения об организации, которая в этом же городе осуществляла ремонт дорог. Угрожая незаконной административной ответственностью, Лонский получил от дорожного мастера этой организации взятку на сумму не менее 36 тысяч рублей.
Расследование данного уголовного дела продолжается.
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