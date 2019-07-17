Актёр из сериала "Чернобыль" призвал фанатов не делать селфи в зоне отчуждения

1897

Актёр Джаред Харрис. Фото © Кадр из сериала "Чернобыль" / © Кинопоиск

Звезда сериала "Чернобыль" Джаред Харрис попросил поклонников опасных мест быть осторожными с фотографиями в зоне отчуждения. Об этом он сообщил в интервью BuzzFeed.

Посоветовал бы им быть осторожными, так как некоторые, кажется, делают фотографии с определёнными предметами, потенциально опасными, — пояснил актёр.

По его словам, интерес к ЧАЭС станет на некоторое время приключенческим туризмом.

Напомним, нашумевший сериал 2019 года "Чернобыль" выдвинут на номинацию "Лучший мини-сериал" HBO. Пятисерийная лента, вышедшая 6 мая в США и 7-го — в Великобритании, получила всеобщее признание критиков.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×