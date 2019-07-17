Зеленский заявил, что никому не может верить

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом видео для канала на YouTube заявил, что не может никому доверять, кроме лиц из своего узкого круга.

— Я думал, что никому нельзя верить. А произошло так, что больше, чем никому, нельзя верить. То есть совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все врут, все берут взятки, все воруют, — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер рассказал, что все западные партнёры отговаривали его от звонка президенту России Владимиру Путину.