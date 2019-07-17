В США заявили о невозможности участия Турции в программе по F-35 из-за С-400

При этом Вашингтон и Анкара продолжат сотрудничать в военной сфере с учётом ограничений.

Решение Турции о покупке российских систем С-400 делает невозможным её участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

— К сожалению, решение Турции о покупке российских ЗРС С-400 делает невозможным её дальнейшее участие в [программе] F-35, — говорится в заявлении.

Такое решение принято из-за невозможности существования бомбардировщика вместе с российской платформой по сбору разведывательной информации.

При этом Вашингтон и Анкара продолжат сотрудничать в военной сфере с учётом ограничений.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами.

По мнению американского президента Дональда Трампа, отказ США продать истребители будет несправедливым, несмотря на то что Анкара заключила контракт на поставку ракет с Москвой.