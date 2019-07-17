США и Турция продолжат совместные учения, несмотря на покупку С-400

В Вашингтоне также отметили, что решение о членстве Анкары в НАТО должен принимать альянс.

Несмотря на покупку Турцией российских систем С-400, стратегическое партнёрство страны с США продолжится наряду с совместными учениями государств. Об этом на брифинге заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг.

— Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня готовности и оперативной совместимости, включая предстоящие учения в Грузии, Германии и на Украине, — заявил Трахтенберг.

В Вашингтоне также отметили, что решение о членстве Анкары в НАТО должен принимать альянс.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами.