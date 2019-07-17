В России могут отменить налоговые льготы на продукты с пальмовым маслом

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Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Госдума и Правительство РФ предложили отменить в России льготный налоговый режим для продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Принято решение о снятии с пальмового масла льготного, 10%-ного режима НДС и возврате в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы, — заявил Володин.

Отметим, что льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена в 2004 году.

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