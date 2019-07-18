Зеленский запретил сыну хвалиться его должностью

Президент Украины Владимир Зеленский запретил сыну хвалиться собственной должностью, после чего мальчик сравнил его с главным антагонистом "Гарри Поттера" — Волан-де-Мортом.

— Дочь привыкла уже, сначала очень волновалась. Сын в целом рад, он говорит, он сын президента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя. Поэтому он говорит: "Я сын знаете кого", — рассказал Зеленский в видео, выложенном на его YouTube-канале.

Глава государства также поделился информацией о жене Елене, раскрыв, что та очень волнуется, находясь в статусе первой леди, поскольку является "очень педантичной".