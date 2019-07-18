Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме

По её мнению, заявление российского лидера является вызовом для стран ЕС, с которыми им приходится сталкиваться.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе последнего выступления на данном посту в Королевском институте международных отношений выразила несогласие с речью президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея себя изжила.

— Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придёт к выводу, что наша система устарела, — заявила глава британского кабмина.

По её мнению, заявление российского лидера является вызовом для стран ЕС, с которым им приходится сталкиваться.

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.