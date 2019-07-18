МИД Ирана осудил убийство сотрудников генконсульства Турции в Эрбиле

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что терроризм нанёс огромный урон странам Ближнего Востока.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с решительным осуждением убийства заместителя генерального консула Турции в городе Эрбиль. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen, ссылаясь на официального представителя МИД страны Аббаса Мусави.

— Терроризм нанёс огромный урон странам Ближнего Востока, и мы решительно осуждаем это вооружённое нападение на турецких дипломатов, — заявил Мусави.

По его словам, избавиться от терроризма в регионе можно только путём прекращения его политической, финансовой и идеологической поддержки.

Напомним, накануне неизвестные совершили нападение на ресторан, где расстреляли троих турецких дипломатов, в числе которых был заместитель генерального консула.