В работе Snapchat зафиксирован сбой

В ночь со среды, 17 июля, на четверг, 18-е, зафиксирован сбой в работе мобильного приложения Snapchat в ряде стран, включая Россию. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий состояние популярных интернет-ресурсов.

— Проблемы в работе Snapchat с 16:34 по времени Восточного побережья США (23:34 мск), — говорится в сообщении.

На работу приложения массово пожаловались пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии и Норвегии, также зафиксированы трудности со Snapchat в Индии, Мексике и Австралии. В России со сбоями в приложении столкнулись жители Москвы.

Согласно данным сервиса, порядка 72% пользователей жалуются на невозможность отправки сообщений, а 26% — на то, что не могут принять сообщения или же обновить приложение. Около 1% не могут снимать фото и видео с помощью Snapchat.