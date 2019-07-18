Лавров рассказал о готовности Москвы сотрудничать с Киевом на базе прагматизма

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Фото © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России

Россия готова сотрудничать с Украиной на основании прагматизма и уважения интересов. Об этом в интервью газете Rheinische Post рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход. Со своей стороны готовы взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения коренных интересов наших народов, — заявил Лавров.

По мнению главы дипведомства, страны Европы должны прекратить воспитывать у Киева чувство вседозволенности и игнорировать массовые нарушения прав человека в Незалежной.

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