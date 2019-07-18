Лавров рассказал о готовности Москвы сотрудничать с Киевом на базе прагматизма

Россия готова сотрудничать с Украиной на основании прагматизма и уважения интересов. Об этом в интервью газете Rheinische Post рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход. Со своей стороны готовы взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения коренных интересов наших народов, — заявил Лавров.

По мнению главы дипведомства, страны Европы должны прекратить воспитывать у Киева чувство вседозволенности и игнорировать массовые нарушения прав человека в Незалежной.