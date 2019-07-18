Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль

Подобная ситуация и с подписчиками из других стран: вместо ожидаемых 4,81 млн на услуги компании подписалось только 2,83 млн человек.

Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль. Об этом сообщается из информации квартального финансового отчёта компании.

Исходя из опубликованных данных, количество пользователей из США сократилось на 126 тысяч, составив 60,1 млн платных подписчиков. По итогам первого квартала руководство стримингового сервиса надеялось на прирост домашней аудитории на 352 тысячи человек. Подобная ситуация сложилась и с пользователями из других стран: вместо ожидаемых 4,81 млн платную подписку оформило только 2,83 млн человек.

Прибыль компании оказалась лишь слегка ниже предполагаемой — $4,92 млрд вместо $4,93 млрд. По информации газеты The New York Times, стоимость акций Netflix в связи с публикацией квартального отчёта упала на 10%.