Зеленский о купании в Чёрном море в Одессе: Хочу оставаться человеком

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видео на канале на YouTube заявил, что купался в Чёрном море в Одессе, так как хочет оставаться обычным человеком, несмотря на свой высокий статус.

— Я в начале самом говорил, что я иду в политику, но хочу остаться человеком. Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8:30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите? — заявил Зеленский, добавив, что у него есть "желание жить среди людей".

Напомним, в ходе своего визита в Одессу украинский лидер решил искупаться в Чёрном море вместе с другими жителями портового города.