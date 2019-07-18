Лавров о возвращении России в ПАСЕ: Необходимый шаг

Возвращение российской делегации в ПАСЕ является необходимым шагом на пути "выздоровления организации". Таким мнением в интервью газете Rheinische Post поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что прав в ПАСЕ российских депутатов лишили незаконно из-за их позиции по возвращению Крыма в состав РФ в 2014 году.

— Возвращение наших депутатов в Страсбург — это не "сигнал", а необходимый шаг на пути выправления нездоровой ситуации в общеевропейской организации, когда агрессивное русофобское меньшинство, по сути дела, препятствовало нормальному взаимодействию национальных делегаций в ПАСЕ, — заявил Лавров.

Как сообщал Лайф, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации.