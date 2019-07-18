Посол РФ в США: Штаты развязали против России визовую войну

По словам дипломата, американская сторона не готова к развязкам, поскольку всячески затрудняет решение проблемы о выдаче виз.

Соединённые Штаты Америки развязали против России визовую войну. Об этом сообщил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Американская сторона развязала против нас визовую войну, — заявил дипломат, отмечая, что комментировать данную тему его вынудили США, вынесшие проблему в общественную плоскость. — Вообще, мы не являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме, — уточнил он.

Подобные слова Антонова подкрепляются категорическим опровержением утверждений таких СМИ, как The New York Times, о том, что Россия отказывается выдать визы американским учителям, работающим в Москве.

По его словам, именно США ввели систему визовых разменов, подразумевающую выдачу документа российскому представителю за каждого американского дипломата. Антонов считает, что с трудностями в связи с этой ситуацией сталкиваются также его американские коллеги в Москве.

Российский дипломат предлагает вывести из установившегося режима административно-технический состав, то есть учителей, водителей, садовников и поваров. Однако, подчёркивает Антонов, готовности к таким развязкам у американской стороны нет.

— В последние недели мы сталкиваемся с ситуацией, когда при решении даже визовых схем мы выдаём американцам визы, а они — нет. Это заставляет нас задуматься очень серьёзно о возможных наших дальнейших шагах, — рассказал дипломат, подчеркнув, что со стороны Штатов используются различные информационные средства давления и "выламывания рук".

Антонов полагает, что такая нечестная политика нажима на российскую сторону не приведёт ни к каким результатам.

Посол приводит слова американского высокопоставленного сотрудника, отвечающего на вопрос об ожидании ответного жеста доброй воли со стороны США в ответ на согласие РФ смягчить выдачу виз иностранным работникам.

— Нет, вы обязаны выдать визы нашим сотрудникам, что касается озабоченности российской стороны, то мы, может быть, рассмотрим эту возможность осенью, — цитирует чиновника Антонов.

Российский дипломат заключает, что никакой готовности к развязкам у США нет, в связи с чем ответ на вопрос о взаимности с американской стороны виснет в воздухе.