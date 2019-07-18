Климатолог пообещал аномальную жару в России в ближайшие пять лет

При этом подобное развитие событий не приведёт к какой-либо глобальной катастрофе.

В ближайшие пять лет Россию ждёт аномальная жара, сравнимая с той, которая наблюдалась в 2010 году. Об этом "Звезде" рассказал климатолог Александр Чернокульский.

— В этом году очень жарко было в Европе, 42–44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода. В ближайшие 5 лет такое в России точно случится, — заявил Чернокульский.

При этом подобное развитие событий не приведёт к какой-либо глобальной катастрофе. По его мнению, глобальное потепление происходит лишь из-за бездействия людей.

Пока что Москва переживает далеко не самое тёплое время. 17 июля на столицу обрушился мощный ливень. Такая погода сохранится в столице до конца недели, а долгожданное тепло вернётся в Москву лишь в следующие семь дней.