В Шереметьево рейс во Владивосток задержали почти на 12 часов — видео

В московском Шереметьево рейс авиакомпании "Россия" во Владивосток задержали почти на 12 часов. В распоряжении Лайфа оказалось видео из воздушной гавани.

На кадрах можно увидеть, как своего рейса ожидают дети, которые должны были вылететь на смену в летний лагерь в Приморье. При этом некоторые из них лежат прямо на своих сумках.

Отметим, что рейс должен был вылететь в 18:25 17 июля, однако сейчас ожидается в 6:00. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Россия", сейчас для пассажиров готовится резервный борт.