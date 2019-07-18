Трамп о резолюции по импичменту: Самый смешной проект в моей жизни

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Глава Белого дома заявил, что нельзя допустить повторения подобной ситуации с другим лидером страны.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере прокомментировал голосование конгресса страны по резолюции об импичменте главе Белого дома, назвав его смешным.

Палата представителей США только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту. Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать, — написал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что нельзя допустить повторения подобной ситуации с другим лидером страны.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин предложил рассмотреть предложение об импичменте главе государства за оскорбительные выражения в адрес женщин-демократов. Однако палата представителей проголосовала против данной резолюции.

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