Трамп о резолюции по импичменту: Самый смешной проект в моей жизни

Глава Белого дома заявил, что нельзя допустить повторения подобной ситуации с другим лидером страны.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере прокомментировал голосование конгресса страны по резолюции об импичменте главе Белого дома, назвав его смешным.

— Палата представителей США только что подавляющим большинством заблокировала резолюцию по импичменту. Это, вероятно, наиболее смешной и напрасно отнимающий время проект из всех, над которыми мне когда-либо приходилось работать, — написал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что нельзя допустить повторения подобной ситуации с другим лидером страны.

Ранее конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин предложил рассмотреть предложение об импичменте главе государства за оскорбительные выражения в адрес женщин-демократов. Однако палата представителей проголосовала против данной резолюции.