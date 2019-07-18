В работе Facebook Messenger зафиксирован сбой

Пользователи в ряде стран мира жалуются на сбой в работе приложения Facebook Messenger. Информация следует из сервиса, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов Downdetector.

— Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 18:32 по времени Восточного побережья США (01:32 мск. — Прим. Лайфа).

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Болгарии, Сербии, Греции и Албании. Проблемы с работой сервиса также испытывают жители Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Грузии, Бразилии и Австралии.

Согласно информации сервиса, около 56% пользователей столкнулись с проблемой подключения к серверу, 22% не могут получать сообщения, а 21% людей не может войти в приложение.