Лавров оценил вероятность нормализации отношений между РФ и НАТО

Глава МИД России считает, что альянсу стоит пересмотреть подходы к выстраиванию дипотношений между сторонами.

Предложение о нормализации отношений России и Североатлантического альянса должно исходить от последнего, поскольку Москва готова идти настолько далеко, насколько к этому окажутся готовы коллеги. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".

— Инициатива о нормализации отношений, в том числе в плане перспектив возобновления работы Совета Россия — НАТО на высшем уровне, должна исходить от альянса. Со своей стороны [мы] готовы идти так далеко, насколько к этому будут готовы наши коллеги, — рассказал министр.

По его словам, чтобы купировать негативные тенденции, руководству альянса стоит задуматься над перестраиванием дипломатических отношений с Россией.

Кроме того, нужно уже сейчас создать контактное поле между военными на экспертном уровне в cоюзе Россия — НАТО. РФ уже выдвинула предложения по снижению военной опасности, остаётся ждать ответа от альянса, заключает глава МИД России.