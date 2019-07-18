В турецком отеле рассказали, что не разбавляют алкоголь в All Inclusive водой

В гостинице просто не видят в этом смысла, если крепкие напитки являются бесплатными для гостя.

Алкоголь в турецких отелях при системе "всё включено" не разбавляют водой, так как в этом нет смысла. Об этом РИА "Новости" рассказала директор пятизвёздочной гостиницы в Аланье.

— Мы используем стандартный крепкий алкоголь, 43–45 градусов. Люди, конечно, могут сравнивать напитки, которые продают в Турции, с теми, к которым они привыкли в своих странах. Но речи о добавлении туда воды идти не может, — рассказала директор отеля.

По её словам, при разбавлении крепких напитков человеку для достижения определённого состояния необходимо будет употребить больше алкоголя. Однако если он бесплатный, то в подобной процедуре нет никакого смысла для заведения.

К тому же весь крепкий алкоголь в отелях открывается на глазах у посетителей и имеет дозаторы, через которые налить воду является довольно-таки проблематичным.

Кроме того, в отеле, директором которого она является, качество напитков проверяют не только сотрудники гостиницы, но и государственные органы. Вся продукция выбирается специальной комиссией, в которую входят и некоторые из гостей.